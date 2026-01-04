ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22580169 www.24chasa.bg

Инфантино: Иран ще играе на световното

Снимка: Ройтерс

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че Иран ще вземе участие на Световното първенство и ще играе двубоите си в САЩ, както е по програма. Новината беше обявена от него в Анталия, където той изгледа контролата на тима срещу Коста Рика (5:0).

Заради военния конфликт между Иран и САЩ и Израел участието на "персите" се поставяше под въпрос.

„Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив", заяви Инфантино.

По време на престоя си Инфантино обясни, че е разговарял с футболистите и треньорския щаб на иранците, като е подчертал, че срещите ще се проведат според предварително изтегления жребий. „Видях отбора, говорих с играчите, със селекционера, така че всичко е наред", увери той.

Снимка: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

