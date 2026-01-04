№22 в света спря Виктория Томова в Чарлстън

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Най-добрата ни тенисистка Виктория Томова отпадна във втория кръг на сингъл на WTA 500 турнира на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2 милиона и 300 хиляди долара.

Първата ракета на България загуби с 2:6, 4:6 от поставената под №8 в схемата и №22 в световната ранглиста Анна Калинская (Русия). Срещата продължи час и 20 минути.

Томова проби още в първия гейм на мача, но допусна обрат за 1:4. Калинская постигна още един пробив в осмия гейм и спечели първия сет с 6:2. Томова пропусна на два пъти пробив аванс в началото на втория сет, а след 3:2 загуби три поредни гейма за 3:5. Българката отговори с още един брейк за 4:5, но след това отново загуби подаването си за крайното 4:6.

Преди този мач Томова постигна две победи в квалификациите и една в основната схема.

За доброто си представяне на турнира Томова заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под №169 през тази седмица.

