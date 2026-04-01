Мони Николов и Пламен Константинов на полуфинал в Русия след обрат

Мони Николов ще играе с водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) в полуфиналите от руския волейболен елит.

В решителен трети мач "железничарите" надвиха след обрат до 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) "Белогорие" у дома и спечелиха с 2:1 победи четвъртфиналната серия.

Мони се представи отново силно в ролята си на разпределител, а допринесе за успеха и със 7 точки (1 блок, 1 ас).

В полуфиналите 19-годишният Николов и съотборниците му излизат срещу шампиона "Зенит" (Казан). Серията е до 3 победи от 5 мача.

Първият е в петък, а "Локомотив" е гост.