3-а национална катастрофа за Италия след дузпи! Босна е на световно, Турция, Швеция и Чехия също

4-кратният световен шампион Италия няма да играе на 3-и мондиал поред, а оформянето на хеттрик от провали дойде по възможно най-драматичния начин.

Босна и Херцеговина хвърли Ботуша в покруса, след като с дузпи успя да елиминира "адзурите" във финалния плейоф от зона "Европа" за първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Редовното време и продълженията в Зеница завършиха 1:1.

Мойс Кийн (15) откри резултата за гостите от Италия.

4 мин преди почивката Алесандро Бастони си изкара глупав червен картон след нарушение срещу Амар Мемич.

Домакините и преди това натискаха здраво класния си на книга съперник, а после канонадата към издавили редица положения вратар Джанлуиджи Донаручма бе почти постоянна. Накрая ударите бяха 30:9 (11:3 точни).

Харис Табакович единствен успя да пробие стража на "Манчестър Сити" в 78-ата мин.

Преди това гостите от Апенините пропуснаха 2 шанса да направят решителното 2:0.

При дузпите Франческо Пио Еспозито и Браян Кристанте изпуснаха за Италия, а само Сандро Тонали вкара.

Босненците не направиха грешка благодарение на Бенямин Тахирович, Табакович, Керим Алайбегович и Есмир Байрактаревич.

Преди това също в баражите Швеция отстрани Италия по пътя към мондиал 2018 в Русия, а Северна Македония направи същото за този в Катар през 2022-а.

Босна ще играе за втори път на световно след 2014-а в Бразилия, когато за последно "адзурите" бяха на най-високия форум.

След пауза от 24 г. на него се завръща Турция, която в друг финален бараж би Косово с гол на Керем Актюроглу (53) в Прищина.

Швеция също стигна до световното, пречупвайки Полша с 3:2 у дома.

Антъни Еланга (19), Густаф Лагербилке (44) и Виктор Гьокереш (88) се разписаха за ценния успех. Точни за поляците бяха Никола Залевски (33) и Карол Швидерски (55).

Чехия също трябваше да мине през дузпи, за да се наложи над Дания.

В Прага Павел Шулц откри резултата за домакините още в 3-ата мин.

Йоахим Андерсен изравни в 72-ата мин.

В продълженията Ладислав Крейчи (100) отново даде аванс на Чехия, но Каспер Хьог (111) направи 2:2.

При дузпите домакините биха с 3:2.