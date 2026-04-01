Радослав Великов също с оставка в борбата

И националният треньор по борба в свободния стил Радослав Великов е хвърлил оставка, след като от федерацията са му наложили състезатели за европейското първенство в Албания. Става въпрос за Микяй Наим, който е предпочетен от доста по-силния натурализиран руснак Шамил Мамаев, и Георги Иванов, който тръгва вместо Ален Хубулов.

В заявката на класическия стил отново липсват Кирил Милов и Семен Новиков, защото не били приели условията на федерацията.

Откакто Станка Златева стана президент и тръгна конфликтът с натурализираните, България е капо на големи първенства, като взехме само един медал при жените. Това е след 2 олимпийски титли в Париж.

Клубовете отсвириха общото отчетно събрание на федерацията и то трябваше да започне с час по-късно заради липсата на кворум.

В момента има искане за провеждането на ново изборно събрание, като все още няма решение на УС за искането на 50 клуба.

