Цанко Цанков получи сертификат за рекорда си в зимното плуване

Международната асоциация по зимно плуване (IWSA) изпрати официален сертификат за световния рекорд на 450 метра при мъжете, поставен от Цанко Цанков по време на Световното първенство по зимно плуване в началото на месеца в Оулу, Финландия.

Както е известно, българинът доминира в конкуренцията от 131 състезатели в дисциплината на 450 метра, финиширайки с впечатляващо време от 5:16.86 минути. Освен световния рекорд, Цанков спечели и сребърен медал на 200 метра свободен стил.

"Изключително съм щастлив и горд от постижението, което направих. Колкото повече време минава, толкова повече си давам сметка колко трудно беше и въпреки тежките условия успях да постигна един много голям и значим успех за България. Живот и здраве, подготовката ми за предстоящите плувания в открити води това лято започва след няколко дни. В момента все още провеждам възстановителни процедури след Световната купа в Полша и Световното първенство във Финландия. Благодаря на всички мои сънародници за подкрепата", заяви Цанков.

Преди два дни в родния град на шампиона – Бургас, бе излъчен документалният филм "Леденият шампион", посветен на неговите успехи в зимното плуване. Залата беше изпълнена с публика, която посрещна лентата с бурни аплодисменти.

След прожекцията Цанков се срещна с фенове, раздаде автографи и показа спечелените отличия от Финландия, както и сертификата за световния рекорд.