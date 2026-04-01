Цанко Цанков получи сертификат за рекорда си в зимното плуване

Цанко Цанков с документа

Международната асоциация по зимно плуване (IWSA) изпрати официален сертификат за световния рекорд на 450 метра при мъжете, поставен от Цанко Цанков по време на Световното първенство по зимно плуване в началото на месеца в Оулу, Финландия.

Както е известно, българинът доминира в конкуренцията от 131 състезатели в дисциплината на 450 метра, финиширайки с впечатляващо време от 5:16.86 минути. Освен световния рекорд, Цанков спечели и сребърен медал на 200 метра свободен стил.

"Изключително съм щастлив и горд от постижението, което направих. Колкото повече време минава, толкова повече си давам сметка колко трудно беше и въпреки тежките условия успях да постигна един много голям и значим успех за България. Живот и здраве, подготовката ми за предстоящите плувания в открити води това лято започва след няколко дни. В момента все още провеждам възстановителни процедури след Световната купа в Полша и Световното първенство във Финландия. Благодаря на всички мои сънародници за подкрепата", заяви Цанков.

Преди два дни в родния град на шампиона – Бургас, бе излъчен документалният филм "Леденият шампион", посветен на неговите успехи в зимното плуване. Залата беше изпълнена с публика, която посрещна лентата с бурни аплодисменти.

След прожекцията Цанков се срещна с фенове, раздаде автографи и показа спечелените отличия от Финландия, както и сертификата за световния рекорд.

