Американка спря Каратанчева в Богота

Тенисистката ни Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WТА 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

Българката допусна обрат и загуби от световната номер 155 Варвара Лепченко (САЩ) с 6:3, 3:6, 2:6. Срещата продължи час и 57 минути.

Каратанчева поведе с 3:0 в началото на мача и с много стабилна игра спечели първия сет с 6:3. Втората част беше решена от един пробив в полза на Лепченко в осмия гейм. В третия решителен сет българката поведе с 2:1, но загуби следващите пет гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Каратанчева постигна две победи в квалификациите. Така тя заработи 18 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 288-а позиция.