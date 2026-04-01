Наш световен вицешампион приключи сезона в Италия с драматичен обрат

Световният ни вицешампион Преслав Петков и неговият "Соренто" приключиха с трудна и много сладка победа редовния сезон в серия А2 на италианския волейбол.

У дома тимът на 22-годишния център стигна до драматичен обрат над "Прата ди Порденоне" с 3:2 (25:27, 21:25, 25:19, 25:22, 15:12).

Петков, който е световен вицешампион с националния отбор от Филипините, реализира 8 точки (1 ас, 5 блокади).

"Соренто" завърши 10-и 32 с 11 победи, 15 загуби и 32 точки и няма да участва в плейофите.

Запазва обаче мястото си в дивизията след историческия си първи сезон в него.