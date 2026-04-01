“Берое” чака Стоичков, Балъков и Сираков за 40 г. от титлата

Клубът на ветераните на “Берое” е изпратил покани до Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков и Стойчо Младенов да се включат в мача на 26 април. С него ще се отбележат 40 години от спечелването на единствената титла в историята на клуба и 110 години от основаването му.

Треньори на звездите ще бъдат Христо Бонев и Георги Василев-Гочето, а на домакините - тези, които спечелиха титлата - Евгени Янчовски, Иван Вутов и Георги Белчев.

Легендарният вратар Ивко Ганчев обяви, че ще има и съпътстваща програма, в която ще се включат Стефан Вълдобрев, Ваня Дзаферович и Станимир Гъмов. Колегата му Валентин Грудев призна, че е трудна комуникацията със сегашното ръководство на клуба.

