Любо Пенев: Чувствам се чудесно, възстановявам се по плана на лекарите

Любослав Пенев, който води битка с онкологично заболяване, призна, че към момента не е получил нищо от парите, които се събират за него в Испания. Бившият национален нападател бе в клиника в Германия в тежко състояние, на Иберийския олуостров беше организирана кампания за набирането на средства. Тя се движи основно от някогашния съотборник на Пенев във "Валенсия" Фернандо Хинер, предава БТА.

От SER Deportivos Valencia успяха да се свържат с Пенев, който в момента е в България. Той разказа за здравословното си състояние в момента, след като прекара повече от два месеца в болница в Германия.

"Добре съм, следвам плана за възстановяване на докторите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно.

От Испания няма никаква финансова помощ. Видях новините и се обадих на Хинер, за да му благодаря за подкрепата. Всичко беше преувеличено. Изглеждаше сякаш вече не съм в играта, но никой не ме е попитал как съм.

Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, членове на семейството и български граждани ми дариха известна сума, защото болестта ми изисква скъпо лечение", заяви Любослав Пенев.