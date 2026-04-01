Магуайър близо до нов договор с "Манчестър Юнайтед"

„Манчестър Юнайтед" е близо до постигане на споразумение с Хари Магуайър за нов договор, съобщава ESPN.

Настоящият контракт на 33-годишния защитник изтича през юни. Преговорите между неговите представители и клуба се оценяват като позитивни, като и двете страни се надяват на скорошна среща.

Новият договор вероятно ще бъде за една година с възможност за удължаване с още един сезон. Това може да позволи на Хари да остане в отбора до юни 2028 година.

Магуайър беше титуляр за „Манчестър Юнайтед" в последните 10 мача и се завърна в националния отбор на Англия със силното си представяне.