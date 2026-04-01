Под свирката на Кабаков Испания само с 0:0 срещу Египет

Испания и Египет завършиха 0:0 в контролна среща, която бе ръководена от българския рефер Георги Кабаков.

В Барселона пловдивчанинът показа червен картон на защитника на африканците Хамди Фати в 84-ата, но домакините така и не стигна до успех.

Испанците излязоха с 10 различни титуляри в сравнение с проверката срещу Сърбия (3:0) преди дни, като единствен Ламин Ямал беше запазил мястото си в стартовия тим.

Селекционерът Луис де ла Фуенте спази обещанието си да не претоварва таланта на "Барселона" и затова го замени още на почивката. Испания създаде куп положения, но не успя да намери път към мрежата на своя съперник.