Пилоти: Новата Формула 1 е опасна за живота ни

Само три кръга след началото на шампионата пилотите от Формула 1 са притеснени от новите правила.

Повод за коментарите е катастрофата на Оливър Беърман и Франко Колапинто в Япония, в която младият британец се отърва без контузия.

Управлението не зависи от теб. Мислиш си, че правиш едно, а реакцията на автомобила е съвсем неочаквана, заяви Карлос Сайнц, президент на асоциацията на пилотите от Формула 1.

Въведената в употреба нова комбинация от двигател с вътрешно горене и батерия изисква от състезателите да променят навиците си зад волана.

“В момента автомобилите наистина се управляват по различен начин. Но в момента, когато притокът на енергия от батерията внезапно прекъсне, се получават много опасни ситуации”, смята Шарл Льоклер.

Оскар Пиастри отбеляза, че споменатият инцидент на “Сузука” се е случил в момент, когато Колапинто не е бил в режим на зареждане на батерията и съответно не е била включена съответната мигаща светлина.

“По време на свободните тренировки едва не се ударихме с Нико (Хюлкенберг). Изведнъж той ме настигна на правата три пъти по-бързо, отколкото очаквах. А и двамата не бяхме на пълна газ. Това се случи на място, където най-малко допускаш, че някой ще те доближи за нула време с толкова голяма разлика в скоростта. Явно трябва да се учим как да караме”, каза австралиецът.

