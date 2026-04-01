Германски национал става най-добре платеният в "Борусия" (Д)

Нико Шлотербек ще стане най-добре пратеният футболист на „Борусия" (Дортмунд).

26-годишният защитник ще удължи договора си с клуба до 2031 година. Според информация на Sky Sport, споразумението ще бъде подписано в близко време.

Новият договор ще носи на германския национал 14 милиона евро на година.

Това е най-високата заплата в „Борусия". През 2027 година в сила ще влезе и клауза за откупуване.

През настоящия сезон в Бундеслигата Шлотербек е изиграл 21 мача, в които е отбелязал 4 гола и е направил 1 асистенция.