Петър Станич дебютира за Сърбия, Англия падна от Япония на "Уембли" (резултати от контроли)

Асът на "Лудогорец" Петър Станич влезе след почивката при победата на Сърбия с 2:1 над гостите от Саудитска Арабия и така дебютира за родината си.
В друг спаринг Англия падна 0:1 от Япония на "Уембли".
Още резултати от контроли:
Норвегия - Швейцария 0:0
Австрия - Република Корея 1:0
Ирландия - Северна Македония 0:0
Нидерландия - Еквадор 1:1
Словакия - Румъния 2:0
Украйна - Албания 1:0
Уелс - Северна Ирландия 1:1
Алжир - Уругвай 0:0
Шотландия - Кот д'Ивоар 0:1
Мароко - Парагвай 2:1
Хаити - Исландия 1:1
Унгария - Гърция 0:0
Русия - Мали 0:0
Черна гора - Словения 2:3
Сан Марино - Андора 0:0