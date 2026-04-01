Петър Станич дебютира за Сърбия, Англия падна от Япония на "Уембли" (резултати от контроли)

Петър Станич (вторият от ляво на дясно) Снимка: Ройтерс

Асът на "Лудогорец" Петър Станич влезе след почивката при победата на Сърбия с 2:1 над гостите от Саудитска Арабия и така дебютира за родината си.

В друг спаринг Англия падна 0:1 от Япония на "Уембли".

Още резултати от контроли:  

Норвегия - Швейцария 0:0

Австрия - Република Корея 1:0

Ирландия - Северна Македония 0:0

Нидерландия - Еквадор 1:1

Словакия - Румъния 2:0

Украйна - Албания 1:0

Уелс - Северна Ирландия 1:1

Алжир - Уругвай 0:0

Шотландия - Кот д'Ивоар 0:1

Мароко - Парагвай 2:1

Хаити - Исландия 1:1

Унгария - Гърция 0:0

Русия - Мали 0:0

Черна гора - Словения 2:3

Сан Марино - Андора 0:0

