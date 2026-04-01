Гатузо: За цяла Италия това е тежък удар, който трудно ще се преглътне

Треньорът Дженаро Гатузо се появи пред микрофоните на Rai със насълзени очи след загубата с дузпи във финалния плейоф за световното от Босна и Херцеговина.

„Момчетата не заслужаваха този удар предвид представянето, усилията и любовта, които вложиха. Имахме три чисти положения за гол... жалко е, но това е футболът. Гордея се с моите момчета. Боли, защото това световно първенство беше важно за нас, за семействата ни, за цяла Италия. За всички това е тежък удар, който трудно ще се преглътне.

Не искам да говоря за рефера. Футболът е такъв – понякога се радваш, понякога получаваш удари. Но отборът изненада дори мен с това, което показа на терена. От години не се бе виждал национален отбор с такова сърце.

Можехме да вкараме втори гол, но сега това вече няма значение. Винаги изглежда, че може и повече, но днес направихме това, което трябваше. Епизодичните ситуации ни осъдиха, направихме грешки като изгонването, но отборът даде всичко от себе си.

Искам да се извиня, защото не успях да класирам Италия на световното. Ще отнеме време, за да превъзмогна този изключително тежък за мен удар. Моето бъдеще? Не е важно да говорим за това сега, но боли твърде много."