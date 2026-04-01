Йосиф Миладинов: След 15 дни в кома започнах нов живот

Йосиф Миладинов Снимка: Велислав Николов

Най-успешният български плувец в историята Йосиф Миладинов (европейски вицешампион на 100 м бътерфлай + финали в дисциплината на олимпиада и световно) е бил 15 дни в кома след тежка бронхопневмония. Това 22-годишният пловдивчанин разказа пред БНТ.

Миналата пролет Йосиф се преориентира към участие в Enhanced games (игри, в които няма забранени субстанции, с големи финансови стимули). По думите му обаче е установил, че това не е за него и стандартното плуване му носи повече удоволствие. Тогава идва болестта.

“Последва ново начало на живота ми. Нито можех да вървя, нито да ям, нито да говоря. Решението да се върна в спорта е свързано с желанието ми да продължа да живея. Трудно и гадно е да започнеш от нулата. Опитвам се да се променя и да съм нов човек”, споделя Миладинов.

