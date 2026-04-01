ДР Конго на световно след 52 г.

Конгоанците са радват на стадиона в Гуадалхара, Мексико. Снимка: Ройтерс

ДР Конго ще играе във финалната фаза на световното първенство през 2026 г.
Националният отбор на африканската държава победи селекцията на Ямайка с 1:0 след продължения във финала на междуконтиненталните плейофи за класиране на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Победното попадение в 100-ната минута отбеляза Аксел Туанзебе. 

ДР Конго ще участва на световно първенство за втори път в историята си и за първи от 1974 година насам.

Тогава отборът се състезаваше под името Заир и загуби и трите си мача в груповата фаза с обща голова разлика 0:14.

На световното ДР Конго ще е в група с Португалия, Колумбия и Узбекистан.

