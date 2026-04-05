Бленджини се засече с Яник Синер в Монте Карло

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини се засече с тенис звездата Яник Синер в Монте Карло.
Италианският специалист, извел България до второ място в света, сподели в инстаграм снимка със сънародника си, който миналия месец направи фурор, печелейки турнирите от ранга "Мастърс 1000" в Индиън Уелс и Маями без загубен гейм.
Синер се подготвя в Монте Карло за турнира от същата категория там, който започва утре.
Бленджини пък използва времето преди ангажиментите си с българския национален отбор.