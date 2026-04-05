"Славия" определи четворката за титлата - "Левски", "Лудогорец" и двете цесеката

"Славия" оформи групата от четири отбора, които ще спорят за титлата в България, след като победи с 3:1 "Черно море" във Варна. Така останаха "Левски", "Лудогорец", ФК ЦСКА 1948 и ЦСКА.

Варненци имаха някаква математическа вероятност да изместят ЦСКА, но ги загубиха. Илиян Стеанов откри резултата във Варна, а Янис Гермуш направи 2:0 за "Славия" от дузпа. Васил Панайотов със задна ножица успя да върне едно попадение, но Емил Стоев осигури спокойствието на гостите 78-ата мин.

Така към момента "Локо" (Пд) остава във втора група, която ще определени участник в плейофа за Лигата на конференциите. "Добруджа", "Спартак" (Вн), "Берое", "Септември" и "Монтана" са в тази, която трябва да определи изпадащите и един за плейоф за оставане в елита.