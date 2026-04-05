Капитанът на България убедително на полуфинал в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият "Люблин" се класираха убедително за полуфиналите във волейболния елит на Полша.

Шампионите биха категорично като гости СКРА с 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) във втората среща от 1/4-финалната серия помежду им и я спечелиха с 2:0.

В топ 4 Грозданов и съотборниците му очакват победителя от 1/4-финала между "Пройект" (Варшава) и "Ястжембски", които стигнаха до решаващ трети мач в серията.

И на полуфиналите ще се играе до 2 победи от 3 мача. Първият мач от серията ще бъде в събота (11 април).

Алекс Грозданов изигра нов отличен мач и завърши с 10 точки (2 блокади). Най-полезен за шампионите стана Матеуш Малиновски с 16 точки и напълно заслужено бе определен за MVP на мача.