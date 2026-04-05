Откриват “Армията” официално с гранд

Новостроящата се "Българска армия" Снимка: ЦСКА

Четворката, която ще се бори за титлата, вече е ясна

Официалното откриване на стадиона на ЦСКА най-вероятно ще бъде през септември. Легендата на българския футбол Христо Стоичков лично се е заел да докара гранд за голямото събитие.

“Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. Надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА”, каза в интервю за БНТ Христо Стоичков.

2 кръга преди края на редовния сезон пък вече е ясна четворка, която ще се бори за медалите в т.нар. роден елит. Към класиралите се вече в топ 4 “Левски”, “Лудогорец”, ЦСКА 1948 се присъедини ЦСКА. “Червените” не могат да бъдат изместени от най-горната група, след като “Черно море” загуби 1:3 от “Славия”.

Иначе за пореден път ЦСКА показа, че изостава игрово от останалите в първата четворка. “Армейците” може и да победиха 3:0 “Берое”, но тема №1 от мача не е резултатът, а скандалното съдийство, което ужили старозагорци. Реферът Тодор Киров и помощникът му на ВАР Георги Кабаков не отсъдиха дузпа, която и слепец би видял, за 100-процентова игра с ръка на Адриан Лапеня в наказателното поле. Кристалното положение бе при 1:0 за “армейците”. Явно обаче реферите не смятат, че това е достатъчно. Сега е интересно какво ще разкаже в дежурния си анализ тв лицето от Съдийската комисия към БФС за ситуацията.

“Явно ВАР беше във ваканция за този мач”, коментира треньорът на “Берое” Хосу Урибе.

