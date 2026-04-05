ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22610146 www.24chasa.bg

Илиан Илиев: За пръв път от много време в "Черно море" има приятелски огън

Илиан Илиев Снимка: Startphoto.bg

"За пръв път от много време имаме отвън навътре приятелски огън, който не сме очаквали. От 20 години това никога не е се случвало, откакто са тези собственици. След мача с Враца го казах – имаме качествени играчи, други са млади. Без хъс трудно може да имаме успехи".

Това каза треньорът на "Черно море" Илиан Илиев след поражението 1:3 от "Славия". Загубата означава, че варненци няма да играят в първата четворка на елита във втората фаза на шампионата.

"Искам до края на сезона малко повече характер и желание. Научихме се рядко да губим, но и не бием често. Не е добре това да става навик. Искам повече дух и себераздаване, без значение от резултата", завърши Илиев.

Илиан Илиев

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

