Илиан Илиев: За пръв път от много време в "Черно море" има приятелски огън

"За пръв път от много време имаме отвън навътре приятелски огън, който не сме очаквали. От 20 години това никога не е се случвало, откакто са тези собственици. След мача с Враца го казах – имаме качествени играчи, други са млади. Без хъс трудно може да имаме успехи".

Това каза треньорът на "Черно море" Илиан Илиев след поражението 1:3 от "Славия". Загубата означава, че варненци няма да играят в първата четворка на елита във втората фаза на шампионата.

"Искам до края на сезона малко повече характер и желание. Научихме се рядко да губим, но и не бием често. Не е добре това да става навик. Искам повече дух и себераздаване, без значение от резултата", завърши Илиев.