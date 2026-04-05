Халф на Нидерландия аут от световното

"Улм" на Павел Дочев с ценна победа над силен съпе...

Полузащитникът на нидерландския национален отбор Йерди Шаутен ще пропусне световното първенство по футбол, след като получи травма в коляното в мач на ПСВ и ще претърпи операция. Той бе изнесен на носилка в двубоя срещу "Утрехт" и ще се възстановява над шест месеца.

"Още в самата ситуация ми стана ясно, че нещо се е объркало генерално. Надявах се положението да не е твърде тежко, но за съжаление е точно такова. Неприятно е, но започвам моментално лечението ми", каза той, цитиран от Ройтерс.

Шаутен има 40 мача за ПСВ във всички турнири, включително 28 в първенството. Тимът от Айндховен е лидер с цели 17 точки и е на крачка от трета поредна титла. Самият Шаутен е национал от 2022 и е изиграл 17 мача за Нидерлания, включително 90 минути срещу Еквадор през миналата седмица.

Още от Мондиал 2026

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)