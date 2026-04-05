Скандал в Турция - футболисти повалиха съдийка и я оставиха в калта

Грозни сцени белязаха двубоя между „Бурса" и „Мардин", тъй като липсата на елементарно кавалерство от страна на футболисти предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи.

По време на срещата от 31-вия кръг на турската втора лига асистент-реферът Есра Арикбога се превърна в неволна жертва на мъжката амбиция на терена. Инцидентът се случи при борба за топка, излизаща в аут, когато Арикбога се оказа притисната между двама футболисти.

След остър шпагат на играч от отбора на „Мардин" страничната съдийка загуби равновесие и падна тежко в калта край терена. Вместо да проявят спортно джентълменство, замесените футболисти веднага се обърнаха и подновиха играта, без дори да погледнат към падналата жена.

Единственият, който се притече на помощ и провери състоянието на Арикбога, бе главният арбитър на срещата.

Поведението на спортистите не остана незабелязано. Феновете на трибуните и зрителите пред екраните реагираха остро на пълното равнодушие на играчите. В социалните мрежи и местните медии се появиха стотици критични коментари, осъждащи липсата на емпатия и елементарно възпитание.

„Футболът е игра за джентълмени, но днес на терена такива липсваха," гласи един от популярните коментари под видеото с инцидента.

За щастие, въпреки неприятното падане и унизителната ситуация, Есра Арикбога се размина без сериозни контузии и успя да довърши наряда си в мача, завършил с победа 2:0 за „Бурса".