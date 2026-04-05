ПСВ стана шампион на Нидерландия за 3-и път поред и общо 27-и

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ПСВ официално завоюва шампионската титла на Нидерландия 5 кръга преди края на сезона. Тимът, воден от Петер Бош, е начело на таблицата със 71 точки след 29 изиграни кръга, благодарение на победата вчера над „Утрехт" с 4:3.

Вторият в класирането „Фейенорд" днес завърши наравно (0:0) срещу „Волендам", събирайки актив от 54 точки в 29 мача. Така тимът от Ротердам загуби и теоретични шансове да измести ПСВ от първото място.

С този триумф ПСВ става шампион на страната за трети пореден път. Това е общо 27-а титла в историята на клуба. "Аякс" има 36.