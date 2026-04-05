ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Улм" на Павел Дочев с ценна победа над силен съпе...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22610298 www.24chasa.bg

ПСВ стана шампион на Нидерландия за 3-и път поред и общо 27-и

2864

ПСВ официално завоюва шампионската титла на Нидерландия 5 кръга преди края на сезона. Тимът, воден от Петер Бош, е начело на таблицата със 71 точки след 29 изиграни кръга, благодарение на победата вчера над „Утрехт" с 4:3.

Вторият в класирането „Фейенорд" днес завърши наравно (0:0) срещу „Волендам", събирайки актив от 54 точки в 29 мача. Така тимът от Ротердам загуби и теоретични шансове да измести ПСВ от първото място.

С този триумф ПСВ става шампион на страната за трети пореден път. Това е общо 27-а титла в историята на клуба. "Аякс" има 36.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

