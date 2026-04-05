Бразилец измести Меси от историята

Лионел Меси вкара исторически гол за “Интер Маями” на новия стадион на клуба му - “Ню”, но му беше отнет моментът да бъде първият голмайстор на арената.

Аржентинската суперзвезда се нуждаеше от по-малко от 10 минути, за да намери мрежата пред трибуна, носеща неговото име, по време на равенството 2:2 с “Остин”. Малко преди него обаче бразилецът Гилерме Било бе открил резултата за един от най-скъпите стадиони в САЩ. И така той се превърна в първия, вкарал гол на съоръжението, което струва цели 1 милиард долара.

Стадионът има 26 700 седящи места, 5000 позиции за паркинг и хотел със 750 стаи.

