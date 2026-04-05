Симеоне остава в “Атлетико” (Мадрид)

Диего Симеоне няма да напусне “Атлетико” (Мадрид) в края на сезона и ще продължи да води столичани. Преди седмици се появиха информации, че аржентинецът ще започне работа в “Интер”.

В Испания обаче твърдят, че Симеоне се е разбрал с шефовете на мадридчани и ще остане и за следващия сезон.

Треньорът спечели осем купи като мениджър на “Атлетико” - 2 титли от Ла Лига, една купа на краля, една суперкупа на Испания, две титли от Лига Европа и две суперкупи на УЕФА. Той е най-титулуваният мениджър в историята на клуба.

Чоло Симеоне е ръководил “Атлетико” в 786 мача с рекорд от 465 победи, 170 равенства и 151 загуби. Той е в мадридския клуб от четиринадесет сезона и половина.

В същото време от клуба на Симеоне скочиха на ВАР след скандалното съдийство срещу “Барселона”. Първоначално реферът изгони Жерар Мартин, но след преглед на монитора отмени решението си. Според мадричани ВАР арбитрите видимо пречат на някои отбори.

От мадридчани посочват, че е невъзможно да се състезаваш, когато едни правила са обяснени, а други се прилагат.

Иначе “Барса” би 2:1 и така дръпна 7 точки пред “Реал”. На каталунците сега предстоят още 2 дуела с “Атлетико”, като те са от 1/4-финалите на Шампионската лига.

