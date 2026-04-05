Жалък "Левски" с провал в Добрич в луд мач

В първия от финалните мачове за сезона “Левски” изигра най-слабия двубой. В Добрич столичани завършиха 2:2 с "Добруджа". И така амбициите да спечелят титлата след 17-годишното чакане може да продължат и след края на сезона.

Въпреки че испанският предводител на столичани Хулио Веласкес обясни преди срещата, че тимът му е отпочинал по време на паузата, играчите на "сините" изглеждаха така, сякаш не се познават и за първи път са заедно на терена.

А на всичкото отгоре изтърваха златен шанс да спечелят, въпреки че с нищо не заслужаваха. До 88 мин "сините" губеха 0:1, а контузеният за националния отбор Кристиан Димитров изравни. В последната от добавените 6 мин същият направи обрата пълен. Но това не бе всичко. В 99-ата мин обаче домакините попариха лидера след брутална тупалка на Ивайло Михайлов, която препарира най-добрия вратар у нас - Светослав Вуцов.

Столичани продължават да имат аванс на върха, вече от 10 точки пред “Лудогорец”, но разградчани са с мач по-малко.

Освен загубата на точки пред Веласкес се отвори и още един огромен проблем. Може би най-добрият бранител в състава му Майкон си изкара жълт картон, който му е осми от началото на сезона.Това значи, че бразилецът ще е наказан за следващите 2 мача - срещу “Арда” и ЦСКА.