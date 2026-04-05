Ясен Петров: Взехме вълшебна точица срещу "Левски"

Старши треньорът на "Добруджа" Ясен Петров коментира драматичното реми 2:2 с гостуващия лидер "Левски".

"Днес стана зрелище за всички хора, които дойдоха. Стана интересен мач, който завърши по страшно драматичен начин. Ние сме малък тим и имаме кадрови проблеми. Успяхме с всички налични момчета да вземем вълшебна точица. Затворихме всички пространства, но в края се огънахме под натиска. Доволен съм от резервите обаче, тъй като те влязоха на нетипични постове. Благодарение на усилията и вярата им, малкият отбор на Добрич взе специална точка.

Благодаря на момчетата. Видяхме незабравим гол. Вярвам, че малките деца на стадиона ще го помнят дълго време и ще им остане в съзнанието може би за цял живот", каза бившият наставник на "сините".