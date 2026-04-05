"Лудогорец" се доближи на 7 т. от лидера "Левски" 8 кръга преди края на сезона

Шампионът "Лудогорец" победи на своя стадион ЦСКА 1948 с 3:0 у дома в среща от 28-ия кръг на Първа лига и така се възползва от грешката на лидера "Левски".

"Сините" направиха само 2:2 при гостуването си на "Добруджа". Така 8 мача преди края на сезона (2 кръга от редовния сезон + 6 от плейофната фаза) столичани, които по едно време имаха аванс от 12 точки, сега са на 7 пред разградчани.

Помежду им предстоят 2 дербита.

Квадво Дуа (45-дузпа), Ивайло Чочев (55) и Петър Станич 83 вкараха за успеха на лудогорци, които събраха 59 точки (съответно "Левски" е с 66), а тимът от Бистрица е трети с 53.