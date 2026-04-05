След 13 загуби във вечното дерби ЦСКА би "Левски" и изравни полуфинала

ЦСКА спря по сладък начин серията си от 13 загуби във вечното дерби с победа с 3:2 (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13) във втория мач от полуфиналния плейоф в мъжкото волейболно първенство.

Така след успеха в зала "Христо Ботев" "червените" изравниха серията - 1:1.

Играе се до 3 победи от 5 срещи. Следващият двубой е в зала „Левски София" на 8 април от 19 ч. Четвъртият е на 14 април от 19 ч, а домакини ще са „червените". При нужда от пети мач той ще се състои на 17 април от 19,30 часа в зала „Левски София".

Най-резултатен за ЦСКА бе иранският посрещач Мохамад Реза Бейк с 23 точки (1 ас, 3 блока).

За "Левски" 29 точки наниза швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг (3 аса, 1 блок).