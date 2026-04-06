С Илия Груев "Лийдс" е на полуфинал за купата на Англия след 39 г., среща "Челси"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лийдс" на Илия Груев се класира за полуфиналите в турнира за купата на Англия за първи път от 1987-а.

Това се случи след напечен трилър, в който йоркширци бяха на път да изпуснат питомното, но в крайна сметка триумфираха с дузпи при гостуването си на "Уест Хем".

Футболист №1 на България започна мача като резерва.

Ао Танака откри резултата за "Лийдс" в 26-ата минута. Груев смени японеца в 69-ата минута. Малко след това Доминик Калвърт-Люин вкара за 2:0 от дузпа.

В допълнителното време обаче "чуковете" изравниха чрез Матеуш Фернандеш (90+3) и Аксел Дисаси (90+6).

Гол на Тати Кастеянос от "Уест Хем" в началото на продълженията беше отменен заради засада.

При дузпите "Лийдс" би с 4:2.

В полуфинала на "Уембли" Груев и компания срещат "Челси", от който нямат загуба този сезон. Във Висшата лига първо спечелиха у дома с 2:1, а след това в Лондон направиха 2:2.

Другата полуфинална двойка е "Манчестър Сити" - "Саутхемптън".

За 51 минути на терена Груев записа 91 процента точни пасове, 2 от тях бяха ключови, отправи един удар към вратата.

Опорният халф 3 пъти върна притежанието на топката, направи 2 изчиствания и спечели 2 от трите си единоборства.

Джаръд Боуен и Пабло пропуснаха от състава на лондончани, докато Джоул Пиру не беше точен от бялата точка за гостите, но това не се оказа решително за крайния изход от драматичния двубой.

