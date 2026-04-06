ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
30 точки на Вени Антов не стигнаха за победа на "Туркоан" при старта на плейофите

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

Световният вицешампион с националния на България Венислав Антов игра много силно при старта на плейофите във Франция, но неговият "Туркоан" падна болезнено.

Като гост на "Сет" тимът на диагонала загуби с 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15).

Така на 9 април Вени и компания трябва да победят у дома, за да се стигне до трети решаващ мач.

В първата среща Антов реализира впечатляващите 30 точки (1 ас, 2 блока).

За юношата на "Левски" се все пак са само 2/3 от рекордните 45 в един мач през този сезон.

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

