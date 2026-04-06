Девойките до 17 г. направиха 2:2 с Украйна в европейска квалификация

Националният отбор на България за девойки до 17 години записа равенство срещу отбора на Украйна във втория си мач от европейските квалификации.
Младите „лъвици" поведоха с голове още в началото на двубоя. В 9-ата минута Зорница Коева откри резултата, а само четири минути по-късно, Авена Атанасова удвои аванса за България.
Украйна успя да изравни с две поредни попадения в 25-та и 26-та минута и въпреки опитите на двата тима да стигнат до победата, равенството се запази до последния съдийски сигнал.
Крайното подреждане в групата ще зависи от изхода на последната среща – Украйна срещу Босна и Херцеговина на 8 април, която ще определи окончателното класиране.