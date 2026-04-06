Националът Лукас Петков вкара гол №10 в Германия

Националът на България Лукас Петков потвърди, че е във формата на живота си до момента (дясното крило е на 25 г.) с 10-и гол за сезона във Втора бундеслига.

И той бе много важен за “Елверсберг”, тъй като с него бе спечелена точка при гостуването на пряк конкурент в борбата за изкачване в елита на Германия в лицето на “Хановер”.

Домакините откриха резултата след автогол на Максимилиан Рор в 20-ата мин. Петков бе точен от дузпа в 56-ата мин за крайното 1:1.

Така във временното Лукас и компания слязоха от второ на трето място с 52 точки. Пред тях са “Шалке 04” (55) и “Падерборн” (54).

“Дармщат” на друг национал - Фабиан Нюрнбергер, е 4-и с 50 т., колкото има и 5-ият “Хановер”. Първите 2 тима в крайното подреждане влизат в Бундеслигата директно, а третият играе бараж в 2 мача срещу 16-ия от елита.

Освен 10-те си попадения Петков до момента е записал и 5 асистенции във Втора бундеслига.

Офанзивният футболист има общо 102 мача със 17 гола във Втора лига.

Има и 8 срещи в Бундеслигата, но тогава още нямаше наш паспорт. Получи го заради свой български дядо.

В Германия Петков е играл още “Аугсбург” и “Гройтер Фюрт”.