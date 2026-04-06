Спорт по телевизията днес

Шампионът на Италия "Наполи" приема днес "Милан". Снимка: Ройтерс

12,00 ч Тенис, турнир в Монте Карло MAX sport 1/MAX sport 4

13,30 ч Футбол, "Удинезе" - "Комо" MAX sport 3

14,30 ч Футбол, "Портсмут" - "Оксфорд" "Диема спорт" 2

14,30 ч Колоездене, обиколка на Мускрон Eurosport 1

16,00 ч Футбол, "Лече" - "Аталанта" MAX sport 3

16,15 ч Колоездене, обиколка на Баския Eurosport 1

17,00 ч Футбол, "Септември" - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"

17,00 ч Футбол, "Ипсуич" - "Бирмингам" "Диема спорт" 2

17,00 ч Футбол, "Уотфорд" - "Чарлтън" "Нова спорт"

19,00 ч Футбол, "Ювентус" - "Дженоа" MAX sport 3

19,00 ч Волейбол, "Нефтохимик" - "Локомотив" MAX sport 2

19,15 ч Баскетбол, "Балкан" - "Черно море" MAX sport 1

19,30 ч Футбол, "Суонзи" - "Мидълзбро" "Диема спорт" 2

21,30 ч Футбол, "Спортинг" - "Реал С" (II) MAX sport 2

21,45 ч Футбол, "Наполи" - "Милан" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Жирона" - "Виляреал" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Хъл" - "Ковънтри" "Диема спорт" 2

22,45 ч Футбол, "Каза Пиа" - "Бенфика" RING

2,00 ч NHL, "Бъфало" - "Тампа Бей" MAX sport 2

2,00 ч NBA, "Атланта" - "Ню Йорк" "Диема спорт" 3

