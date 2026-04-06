"Черно море" спечели държавното по плуване в Пловдив

ПСК "Черно море" спечели Държавното отборно първенство по плуване, което се проведе на басейн "Младост" в Пловдив. Варненци събраха най-много точки в генералното класиране - 426,36 т. и в подреждането при мъжете - 272,22 т. При жените с най-добър актив завърши тимът на "Спринт София" - 227,16 т.

В последния ден на шампионата Петър Мицин победи в старта на 200 метра свободен стил при мъжете. Състезателят на "Вихрен" финишира за 1:49.86 мин. След него завършиха съотборникът му Васил Тушев и Мирослав Терзиев от ПСК "Черно море". При жените победата беше за Симона Иванова от клуб "Олимп" с време 2:06.64 мин.

Диана Петкова спечели надпреварата на 100 метра бруст за жени с резултат 1:09.90 мин. Тройката допълниха съотборничките ѝ с клуб "Спринт София" Камелия Стоименова и Калина Ходлей. Успех при мъжете за Любомир Епитропов от ВСИ с време 1:02.13 мин. Националният рекордьор в дисциплината изпревари с повече от 2 секунди Александър Николов от "Олимп". Трети завърши Теодор Станчев ("Добруджа 2021").

Габриела Георгиева ("Олимпия") спечели трета дисциплина в рамките на отборния шампионат. Георгиева беше над всички на 50 метра гръб за жени - 29.58 сек. Представителката на Молдова Мария Корлатеану даде второ време, а трета завърши Дарина Ракова от "Сейнт Джордж". Състезателката на "Олимп" Сияна Митева постави нов национален рекорд за девойки младша възраст. Тя финишира шеста във финала с време 31.04 сек. При мъжете победата беше за Валентин Филипов от клуб "Астери" с време 26.14 сек.

На 50 метра свободен стил победители станаха Никола Здравков от "Астери" (22.76 сек.) и Диана Петкова от "Спринт София" (25.93 сек.). Стартовете на 1500 метра свободен стил бяха спечелени от Марио Омаров от клуб "Олимп" (16:54.69 мин.) и Ема Димитрова от ВСИ (17:51.45 мин.). Илия Илиев (ПСК "Черно море") беше най-бърз в надпреварата на 50 метра бътерфлай при мъжете с време 24.99 сек., а при жените победителка стана Карина Митрова ("Олимп") с резултат от 28.71 сек.

Отборът на ПСК "Черно море" триумфира в щафетната надпревара на 4х100 метра съчетано плуване при мъжете с 3:49.54 мин. При дамите успехът бе за представителките на "Спринт София" (4:19.96 мин.). Квартетът на "Олимп" Яна Ангелова, Карина Митрова, Ралица Закова и Симона Иванова постави нов национален рекорд за девойки старша възраст. Те финишираха на втората позиция с време 4:26.44 мин.