Неймар може да бъде наказан от 5 до 12 мача заради сексистки забележки към съдия

Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.

Звездният нападател на "Сантос" Неймар е изправен пред наказание от 5 до 12 мача за сексистки забележки към съдията жена Савио Перейра Сампайо. Инцидентът стана след победата с 2:0 над "Ремо" в деветия кръг на бразилската Серия А.

Според испанското издание Sport.es, милионерът футболист е обвинен в дискриминационно поведение и публична критика към съдийството.

След мача 34-годишният футболист изрази недоволство от жълтия картон, твърдейки, че съдията „се е събудил в лошо настроение", използвайки неуместно сравнение с менструален цикъл. Неймар също така обвини Сампайо в неуважение към играчите и желание да бъде герой на терена.

Неймар получи жълт картон за неспортсменско поведение в 86-ата минута. Бразилецът ще бъде наказан за картона и ще пропусне следващия мач на отбора срещу "Фламенго".

В шест мача този сезон във всички състезания Неймар е отбелязал три гола и е дал три асистенции.

