"Байерн" гласи нидерландец от "Брайтън" за наследник на Нойер

"Байерн" ще се насочи към вратаря на "Брайтън" Барт Вербрюген за евентуален заместник на 40-годишния Мануел Нойер, ако опитният вратар реши да се пенсионира.

Според TEAMtalk, клубът от Мюнхен е включил 21-годишния холандец в краткия си списък за бъдещи попълнения.

Мениджърите на Вербрюген обаче активно проучват и други варианти за продължаване на кариерата му през идното лято, независимо от окончателното решение на "Байерн".

"Тотнъм" и "Нюкасъл" също проявяват интерес към вратаря. Клубът от Лондон е наблюдавал Вербрюген още преди пристигането на Роберто Де Зерби, който познава играча добре от времето, когато са били заедно в "Брайтън".