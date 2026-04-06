ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22611997 www.24chasa.bg

"Байерн" гласи нидерландец от "Брайтън" за наследник на Нойер

2492
Мануел Нойер на снимката, с която "Байерн" анонсира новия договор. Снимка: клубен фейсбук

"Байерн" ще се насочи към вратаря на "Брайтън" Барт Вербрюген за евентуален заместник на 40-годишния Мануел Нойер, ако опитният вратар реши да се пенсионира.

Според TEAMtalk, клубът от Мюнхен е включил 21-годишния холандец в краткия си списък за бъдещи попълнения.

Мениджърите на Вербрюген обаче активно проучват и други варианти за продължаване на кариерата му през идното лято, независимо от окончателното решение на "Байерн".

"Тотнъм" и "Нюкасъл" също проявяват интерес към вратаря. Клубът от Лондон е наблюдавал Вербрюген още преди пристигането на Роберто Де Зерби, който познава играча добре от времето, когато са били заедно в "Брайтън".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

