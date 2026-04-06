Състоянието на румънския треньор Мирча Луческу е критично

Състоянието на легендарния румънски треньор Мирча Луческу резко се е влошило и той преместен в реанимацията в Университетската болница в Букурещ, съобщават ръмунски медии. 80-годишният специалист, който само преди дни официално се оттегли от поста селекционер на националния отбор на Румъния поради здравословни причини, е бил преместен по спешност в отделението по интензивно лечение.

На 29 март 2026 г. Луческу почувства неразположение по време на тренировка на националния отбор на Румъния и бе приет в болница.

Ситуацията стана критична на 3 април, когато бе съобщено, че той е претърпял остър миокарден инфаркт, а последвалото развитие е принудило медицинския екип да го постави под денонощно наблюдение в интензивния сектор поради липса на положителен отговор към първоначалната терапия. Треньорът е поставен в изкуствена кома.

Министърът на здравеопазването на северната ни съседка също потвърди, че за живота на един от най-титулуваните треньори в историята се грижат най-добрите специалисти в страната.