Националът Десподов с болки в кръста

Капитанът на националният ни отбор Кирил Десподов пропусна домакинското дерби на ПАОК с "Панатинайкос" от гръцкото първенство, завършило 0:0. Причината за отсъствието на родения в Кресна нападател са болки в гърба. Българинът е почувствал спазъм по време на последната тренировка преди мача, което е принудило Разван Луческу да го остави извън групата, за да не рискува по-тежка травма, която да го извади от строя с предстояшщия сблъсък с АЕК.

Тимът от Атина би като гост с 1:0 "Олимпиакос". Мартин Георгиев остана на резервната скамейка през всичките 90 минути по тактическо решение на старши треньора Матиас Алмейда.

АЕК е начело с 5 точки пред ПАОК и "Олимпиакос" и следващия мач на 12 април срещу тима на Десподов от втория кръг на плейофвата фаза може да се окаже решаващ за титлата.