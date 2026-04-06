ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям скок на Иван Иванов, вече е на крачка от топ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22612207 www.24chasa.bg

Пети българин дебютира в първенството на Швеция

824
Янис Карабельов подписва договора си. Снимка: "Малмьо"

Янис Карабельов дебютира за "Малмьо" в първенството на Швеция при 1:1 с "Йоргрите" като гост в мач от първия кръг.

Карабельов, който до този момент беше титуляр във всеки от 4-те мача на отбора му за купата на Швеция след трансфера му от сръбския "Партизан", бе заменен 62-ата минута от Кенан Бушуладжич.

Карабельов е петият българин, който играе в шведското първенство. Преди 50 години за "Браге" играет левскарите Пламен Никилов и Емил Спасов. Бившият халф на ЦСКА Георги Кьосев е играл в Швеция през 2005 г. и 2009 г. Вратарят Михаил Иванов е пазил за местния "Ескилстуна" през 2019-а.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

