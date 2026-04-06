Голям скок на Иван Иванов, вече е на крачка от топ 600 в света

Григор Димитров остана на 93-о място в световната ранглиста.

34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, запазва актива си от 645 точки. Хасковлията ще стартира утре участието си в състезанието от сериите "Мастърс" в Монте Карло срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина).

Шампионът от "Уимбълдън" и от откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира със 176 места до рекордната в кариерата си 604-а позиция с 61 точки, след като в края на март спечели титлата на надпреварата за мъже в Тарагона (Испания).

Рекордно класиране записва и Александър Василев, който преди десетина дни достигна първи четвъртфинал на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев се изкачва с още две места до 890-ото с 25 точки.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 13590 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 12400 точки

4. (3) Александър Зверев (Германия) 5205 точки

3. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4720 точки

5. (5) Лоренцо Музети (Италия) 4265 точки

6. (6) Алекс де Минор (Австралия) 4095 точки

7. (7) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4000 точки

8. (9) Бен Шелтън (САЩ) 3900 точки

9. (8) Тейлър Фриц (САЩ) 3870 точки

10. (10) Данил Медведев (Русия) 3610 точки

българите:

93. (93) Григор Димитров 645 точки

308. (312) Димитър Кузманов 165 точки

441. (446) Пьотър Нестеров 103 точки

604. (780) Иван Иванов 61 точки

669. (667) Илиян Радулов 51 точки

687. (704) Александър Донски 48 точки

737. (740) Янаки Милев 41 точки

861. (850) Динко Динев 29 точки

875. (874) Анас Маздрашки 27 точки

890. (892) Александър Василев 25 точки

1092.(1092) Адриан Андреев 12 точки

1164.(1166) Леонид Шейнгезихт 10 точки

1195.(1191) Джордж Лазаров 9 точки

1253.(1253) Виктор Марков 7 точки

1382.(1374) Георги Георгиев 5 точки

1487.(1484) Диан Недев 4 точки

1952.(1951) Максимилиан Борисов 1 точка

1952.(1951) Александър Петров 1 точка

2052.(2052) Антъни Генов 1 точка

2113.(2113) Самуил Конов 1 точка

двойки:

1. (3) Нийл Скупски (Великобритания) 8550 точки

2. (1) Орасио Себайос (Испания) 8430 точки

3. (2) Марсел Гранойерс (Испания) 8340 точки

4. (4) Лойд Гласпуул (Великобритания) 7350 точки

5. (5) Джулиън Кеш (Великобритания) 7200 точки

6. (6) Хари Хелиоваара (Финландия) 6900 точки

6. (6) Хенри Патън (Великобритания) 6900 точки

8. (8) Джо Солсбъри (Великобритания) 6100 точки

9. (9) Марсело Аревало (Аржентина) 5160 точки

9. (9) Мате Павич (Хърватия) 5160 точки

българите:

106. (110) Александър Донски 781 точки

246. (235) Антъни Генов 278 точки

420. (397) Пьотър Нестеров 144 точки

606. (602) Янаки Милев 87 точки

862. (865) Леонид Шейнгезихт 47 точки

957. (956) Виктор Марков 40 точки

1129.(1091) Динко Динев 29 точки

1447.(1441) Диан Недев 16 точки

1502.(1497) Илиян Радулов 14 точки

1504.(1499) Георги Георгиев 14 точки

1507.(1501) Самуил Конов 14 точки

1678.(1669) Михаил Иванов 10 точки

1698.(1693) Димитър Кузманов 9 точки

1709.(1705) Анас Маздрашки 9 точки

1732.(1726) Пламен Милушев 8 точки

1869.(1871) Радослав Шандаров 7 точки

2004.(2008) Васил Шандаров 5 точки

2013.(2019) Александър Петров 4 точки

2087.(2097) Ерик Владимиров 4 точки

2108.(2117) Джордж Лазаров 4 точки

2126.(2133) Александър Василев 4 точки

2361.(2365) Никола Керемедчиев 2 точки

2361.(2365) Борислав Кирилов 2 точки

2361.(2365) Николай Неделчев 2 точки

2361.(2365) Дейвид Симеонов 2 точки