Капитанът на "Манчестър Сити" със сигурност напуска след края на сезона

Капитанът на "Манчестър" Сити Бернардо Силва ще напусне клуба в края на сезона, потвърди помощник-мениджърът на тима Пеп Линдерс.

31-годишният португалски национал, който е спечелил шест титли от Висшата лига и Шампионската лига по време на деветгодишен престой на стадион „Етихад", ще напусне като свободен агент.

"Всяка хубава история си има край", каза Линдерс пред медиите след победата на "Сити" с 4:0 над "Ливърпул" на четвъртфинала за купата на Англия.

Силва се присъедини към "Манчестър Сити" от "Монако" през 2017 година за сумата от около 43,5 милиона британски лири и оттогава има 450 мача за клуба.