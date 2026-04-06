България излиза срещу Молдова в Кишинев на 5 юни

България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5 юни в Кишинев, съобщават от Българския футболен съюз.

Двубоят ще се проведе на стадион "Зимбру" в молдовската столица и е с начален час 20,00.

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите.

Надпреварата започва през септември, като националите откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.

В групата са още Исландия и Естония.