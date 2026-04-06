ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Външните министри на Китай и Русия обсъдиха с...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22613060 www.24chasa.bg

Скок от 14 места за Виктория Томова в световната ранглиста

2992
Виктория Томова Снимка: БФТенис

Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста при тенисистките.

31-годишната софиянка вече заема 155-ата позиция с актив от 480 точки, след като през миналата седмица преодоля квалификациите и достигна до втория кръг на турнира в Чарлстън, САЩ, където отпадна от 22-рата в света Анна Калинская (Русия).

Националката на България за „Били Джийн Кинг къп" Лидия Енчева постигна рекордно за кариерата си 450-то място с 125 точки след класирането си за четвъртфиналите в Нант, Франция.

В топ 10 на сингъл и на двойки няма промени и Арина Сабаленка (Беларус) запазва първата си позиция с 11 025 точки, а Елизе Мертенс (Белгия) е първа на двойки с 8658 точки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)