Фондацията на Григор Димитров пак праща 2 деца в прочута академия във Франция

"Фондация Григор Димитров" съвместно с Тенис клуб "Хасково 2015" организира турнир за подбор на две деца, които ще изпрати на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу във Франция през месец септември . Турнирът ще се проведе по програмата „Стани шампион" на фондацията.

В състезанието ще могат да участват всички деца на възраст до 12 години, които са български граждани, независимо от това дали са картотекирани състезатели.

Надпреварата ще се проведе от 22 до 25 май на тенис кортовете на клуба в град Хасково, парк Кенана.

Победителите от турнира -едно момче и едно момиче, ще бъдат изпратени на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу, като всички разходи по пътуването и престоя им ще бъдат поети от фондацията на българския тенисист. Там децата ще имат възможност да натрупат знания и опит, както и да се докоснат до големи имена от световния тенис, които да ги вдъхновят.

През миналата година 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от Тенис клуб "Хасково 2015" бяха изпратени по същата програма на фондацията, за да тренират и да се подготвят в именитата академия край Ница.

Патрик Муратоглу лично наблюдаваше тренировките и следеше за развитието на младите таланти.