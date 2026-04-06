Карлос Алкарас: Време е пак да нацапам чорапите

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас заяви на пресконференция, че му липсва играта на клей и е много щастлив, че отново ще може да играе на червена настилка.

Испанецът е водач в схемата на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло и ще започне участието си във втория кръг, в който ще играе с победител0я от двойката между аржентинеца Себастиан Баес и швейцареца Стан Вавринка, предава БТА.

"Това е вероятно любимото ми време от сезона. Играта на клей ми липсва още от края ѝ през миналия сезон. Доста време измина от финала на "Ролан Гарос" и през този период не съм играл на клей", каза Алкарас.

"На първата ми тренировка на червено казах на екипа ми, че е време отново да си изцапам чорапите. Страхотно е, че отново сме на клей", добави още Алкарас.

През миналата година испанецът спечели титлите на "Ролан Гарос", в Монте Карло и в Рим и игра финал в Барселона. Той обаче пропусна турнира в Мадрид заради контузия.

"Планът ми за тази година е Монте Карло, Барселона, Мадрид и Рим. Но това е много изискващо както физически, така и психически. Седмицата в Барселона е тази, в която трябва да почивам, но и турнирът там е много важен за мен", обясни Алкарас.

Той каза и колко голямо влияние е имал успехът в Монте Карло през миналата година.

"След турнира чувствах, че ставам все по-добър и по-добър. Разбрах как трябва да играя седмица след седмица и това ми помогна да постигна тази невероятна година", завърши той.