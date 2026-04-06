"Ботев" (Пд) стартира кампания за паметник на легендарния Георги Славков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пловдив), Сдружение "ПФК Ботев" и Клуба на привържениците на "Ботев" (Пловдив) обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния бивш нападател на отбора Георги Славков в град Стамболийски, съобщиха от футболния клуб.

"Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков-Бенкса!

Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му! Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта.

През сезон 1980/1981, носейки "жълто-черния" екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – „Златната обувка", превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България", написаха от Пловдивчани.

Дарения в подкрепа на инициативата могат да бъдат направени на следната сметка:

Получател: Сдружение ПФК БОТЕВ

Основание за плащане: Паметник на Георги Славков

IBAN : BG48UNCR70001525185690

BIC : UNCRBGSF

Дарителски кутии ще има и на стадион "Христо Ботев" в предстоящото градско дерби между Ботев и Локомотив в сряда от 20:30 часа.